El oscuro secreto del Monstruo de Florencia que Netflix convirtió en obsesión

El Monstruo de Florencia aterrorizó a Italia y ahora está en la pantalla. Su historia está plagada de misterio, horror y frustración, porque décadas después nadie sabe con certeza quién fue. Netflix revivió este caso real en una serie que explora los crímenes más oscuros de la Toscana y la cacería sin fin por atrapar al asesino.

Un monstruo, un caso sin resolver Entre 1968 y 1985, Italia vivió una pesadilla. Ocho parejas fueron asesinadas en las afueras de Florencia con una precisión escalofriante. El asesino atacaba en noches sin luna, disparaba con una pistola Beretta y luego mutilaba a las víctimas con una frialdad que horrorizó al país entero. Sus métodos recordaban al Zodiaco, pero con un toque aún más perturbador.

netflix2 El patrón fue tan claro como imposible de detener. Siempre elegía zonas aisladas donde las parejas se refugiaban en sus autos. Primero mataba a los hombres y después atacaba a las mujeres con una violencia inexplicable. La policía italiana persiguió decenas de pistas, detuvo sospechosos, pero el responsable real nunca fue identificado. El Monstruo se desvaneció sin dejar rastro.

netflix3 Con el tiempo surgieron teorías que mezclaban crimen y ritual. Algunos investigadores pensaron que las mutilaciones tenían un sentido satánico, incluso que existía una secta detrás de los asesinatos. Otras versiones hablaban de un asesino solitario con conocimientos quirúrgicos. Ninguna logró probarse. Lo único seguro fue el miedo que paralizó a toda una región.