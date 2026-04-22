Netflix estrena una serie thriller ideal para maratonear

La serie se renueva con 10 capítulos cortos de final abierto y que te mantienen pegado a la pantalla.

Netflix estrena una serie perfecta para desconectar y mantenerte al borde del asiento con giros constantes en su trama. El thriller es Perfil Falso y regresa a la plataforma con una tercera temporada, perfecta para maratonear en los próximos días.

La historia sigue a Camila, una mujer que conoce a Fernando a través de una aplicación de citas. Tras vivir un romance idílico, Camilia viaja a Colombia para darle una sorpresa, pero descubre que Fernando no existe: su verdadero nombre es Miguel y tiene una vida construída en mentiras. Llena de rencor, Camila se entromete en su vida para vengarse, lo que crea una red de secretos oscuros, crímenes y pasiones prohibidas.

perfil falso netflix La serie de Netflix que estrenó la tercera temporada. Netflix.

La tercera temporada acaba de estrenar y explora las consecuencias finales de los engaños acumulados, llevando a los personajes a situaciones límites en escenarios como una isla privada bajo el control de figuras criminales. Durante sus episodios se conocen secretos que cambian las reglas del juego para siempre.

A diferencias de otros thrillers de la paltaforma, esta serie destaca por su combinación de suspenso policial con drama erótico y estética de telenovelas modernas. Pero también por explorar los peligros de las aplicaciones de citas, un tema que compete a muchos.