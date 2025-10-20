Netflix estrena la segunda temporada de una serie donde debutará como actor un reconocido cantante español

Netflix estrena el 31 de octubre la segunda temporada de Respira, que promete ser furor en la plataforma.

El próximo 31 de octubre Netflix estrenará la segunda temporada de Respira. En esta ocasión hará su debut actoral el cantante español, Pablo Alborán. El artista interpretará a un cirujano y la serie promete romperla.

Netflix: de qué se trata “Un apasionado equipo médico se dedica a salvar vidas en un abarrotado hospital público en el que la tensión —y el romance— aceleran el pulso”, resume Netflix sobre la temporada 1 de la serie.

Lo cierto es que se pudo ver el avance de la segunda temporada de la serie donde vuelve el misterio, los juegos de poder, tensión y las sorpresas. Se lo puede ver a Pablo Alborán en acción dejando ver un posible amor de ficción que dará que hablar.

En el trailer de la serie, Jésica conversa con Biel mientras permanece en una camilla: “¿Sabes lo más jodido de ser médico y paciente a la vez? Que es difícil que te engañen cuando te dicen esas cosas”, señala.

respira1 Netflix vuelve con una serie esperada. Fuente: Netflix. En el medio, Patricia sigue su lucha contra el cáncer que padece, y todo indica que se financió su tratamiento a cambio de privatizar el hospital. Para la nueva oncóloga Patricia es la candidata perfecta para participar en la investigación.