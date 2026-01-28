Netflix: conoce la vida de Lucio Urtubia en Un hombre de acción

"Un hombre de acción" en Netflix narra la historia real de Lucio Urtubia, anarquista español que desafió al sistema con audaces fraudes financieros.

Los amantes del contenido basado en hechos reales no pueden perderse esta película que está en Netflix. Es un drama español estrenado en 2022 y la historia está inspirada libremente en episodios que ocurrieron. Se llama Un hombre de acción y dura aproximadamente 111 minutos.

La película fue dirigida por Javier Ruiz Caldera, el guion es de Patxi Amezcua y está protagonizada por Juan José Ballesta, Liah O’Prey y Luis Callejo. La trama sigue la vida de Lucio Urtubia, un anarquista español que vivió gran parte de su vida en París, Francia. Allí llevó a cabo una operación de falsificación de cheques de viaje para obtener fondos.

La historia se desarrolla entre las décadas de 1940 y 1980. En la película se muestra cómo Lucio pasa de ser albañil a convertirse en una figura central del movimiento anarquista. Mezcla hechos reales con ficción e invita a reflexionar sobre el idealismo y la rebeldía en tiempos difíciles.

22221 NETFLIX. Un hombre de acción ¿Quién es el director de Un hombre de acción? Javier Ruiz Caldera es un director y guionista español nacido en Barcelona en 1976. Se formó en cine en ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña) y se especializó en comedia y cine popular español. Es conocido por dirigir películas como Spanish Movie (2009), Anacleto: Agente secreto (2015) y Superlópez (2018), combinando humor con géneros de acción y aventura.