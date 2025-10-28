Netflix comenzó a rodar una serie inspirada en escalofriantes crímenes de un asesino en serie en España

Netflix no deja de sorprender y ahora está en pleno rodaje de una serie que impactará a más de uno en la plataforma.

Como siempre Netflix no para de sorprender y ahora comenzó el rodaje de una serie de ficción que tendrá siete episodios y promete sorprender y dejar con la boca abierta a toda la audiencia. En el círculo del asesino, promete ser furor.

Netflix: de qué se trata La serie está inspirada en los escalofriantes crímenes que cometió el primer asesino en serie de España desde la transición. Se trata del estrangulador, Joaquín Fernández Ventura, que entre 1995 y 1997 terminó con la vida de cinco mujeres en Castellón.

Además, la serie está dirigida por Sergio G. Sánchez. La trama mostrará a una periodista millennial, que será interpretada por Gabriela Andrada, que revivirá el caso para un podcast viral en pleno bullicio por la libertad condicional del culpable.

netflix logo portada Netflix siempre trae algo entre manos para causar furor. También en la serie aparece Belén Rueda, que tiene experiencia en el suspense, que encarnará a una reportera veterana que fue quien destapó ese horror durante su juventud.

El elenco de la serie se completa con actores de renombre como Francesc Orella (Merlí), Nacho Fresneda (El ministerio del tiempo), Paula Usero (Las abogadas), Albert Pla y Loreto Mauleón (Patria).