Netflix: la película coreana basada en una historia real de época que conquista la plataforma

deEstá inspirada en el secuestro de un avión en 1970 y utiliza una narrativa oscura cómica que deja a todos pegados al sillón.

Netflix estrenó Good News, una película coreana basada en una historia real pero que está lejos de ofrecer un relato literal del incidente. Esta producción, dirigida por Byun Sung-hyun (The Merciless), reimagina el momento combinando acontecimientos históricos con humor e intriga que han sido bien recibidos por el público.

¿De qué trata Good News, lo nuevo de Netflix? La película está ambientada en 1970 y presenta una misión de alto riesgo para rescatar a rehenes de un avión secuestrado y evitar una catástrofe. En el centro de la operación se encuentra Nobody (Sul Kyung-gu), un intermediario misterioso, el teniente de la Fuerza Aérea y el jefe de inteligencia que deben burlar el plan de los comunistas japoneses.

good-news-netflix-k-drama-thriller-preview La película dura alrededor de 136 minutos. Archivo MDZ. La historia real que inspiró la película En 1970, nueve miembros de la Fracción del Ejército Rojo de la Liga Comunista de Japón secuestraron un vuelo de Japan Airlines. Estos iban armados con katanas, tubos de acero y bombas caseras con las que lograron tomar el control del avión que transportaba a 122 pasajeros y 7 tripulantes.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - Buenas Noticias Tráiler Oficial Netflix Muchos califican esta historia como absurda ya que los secuestradores intentaron huir a Cuba, pero se les concedió asilo en Corea del Norte. También el absurdo se presenta en el motivo del secuestro que no incluyó un rescate monetario o exigencias políticas (como es común), sino la necesidad de huir del país.