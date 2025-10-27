Netflix: El Monstruo de Florencia, la serie que desentraña crímenes reales y que arrasa

Netflix estrenó hace unos días una serie que es furor en la plataforma. Un caso real y un culpable nunca encontrado.

La plataformaNetflix estrenó el pasado 22 de octubre una serie sobre sangrientos crímenes reales que está arrasando. El monstruo de Florencia es una de las producciones más vistas, ideal para los amantes de los “trues crimes”. Ideal para no levantarse más del sofá.

Netflix: de qué se trata “Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La serie es una producción italiana que fue dirigida por Stefano Sollima que es especialista en thrillers. A lo largo de cuatro episodios podrán verse los asesinatos que aterrorizaron a la Toscana entre 1968 y 1985 cuando un asesino conocido como el monstruo de Florencia cometió por lo menos ocho dobles homicidios. Hasta la fecha no se identificó de manera concluyente al responsable.

netflix Una serie que explota en Netflix. El caso de la serie ha inspirado a la literatura y al cine y está caracterizado por la brutalidad de cada crimen y la incertidumbre sobre el autor. Las víctimas en su mayoría eran parejas jóvenes que eran atacadas en lugares apartados y con la misma arma: una pistola Beretta calibre 22.

La serie muestra que en todos los casos el asesino disparó y apuñaló a sus víctimas. Pero además en varias ocasiones mutiló los órganos sexuales de la mujeres lo que incrementó el horror en la zona.