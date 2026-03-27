Netflix: 2 miniseries ideales para una maratón corta este fin de semana

Las miniseries se volvieron una buena opción para quienes quieren ver una historia completa en poco tiempo. En Netflix hay varias producciones de pocos episodios que se pueden terminar en uno o dos días. Entre ellas se destacan Poco ortodoxa y Halston , dos ficciones basadas (o inspiradas) en historias reales que combinan drama , buenas actuaciones y relatos intensos.

Poco ortodoxa se estrenó en 2020 y es una miniserie dramática escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Hendler, dirigida por Maria Schrader y filmada en Berlín. Tiene solo cuatro episodios de unos 50 minutos aproximados cada uno, lo que la convierte en una historia breve y fácil de maratonear. Está inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman, que relata su salida de una comunidad judía ultraortodoxa.

La trama sigue a Esther “Esty” Shapiro, una joven criada en una comunidad jasídica de Brooklyn que decide escapar de su matrimonio arreglado y comenzar una nueva vida en Berlín. Allí intenta descubrir quién quiere ser realmente, mientras su pasado la persigue. La historia aborda temas como la identidad, la libertad personal y el choque entre tradición y vida moderna.

El reparto está encabezado por Shira Haas en el papel de Esty. La acompañan Amit Rahav como Yanky Shapiro y Jeff Wilbusch como Moishe Lefkovitch. La actuación de Haas fue especialmente destacada y la serie recibió varias nominaciones a los premios Emmy, incluso en la categoría de mejor miniserie.

Otra opción breve es Halston, una miniserie biográfica estrenada en 2021. Fue creada por Sharr White y producida por el reconocido creador televisivo Ryan Murphy. La historia está basada en el libro Simply Halston de Steven Gaines y narra la vida del famoso diseñador estadounidense Roy Halston Frowick.

La serie cuenta con cinco capítulos de 50 minutos de duración aproximada cada uno. Su trama recorre el ascenso del diseñador en la industria de la moda durante las décadas de 1960 y 1970, cuando su estilo llegó a definir una época. También muestra los conflictos personales y profesionales que marcaron su carrera en los años posteriores.

El protagonista es Ewan McGregor, quien interpreta a Halston. El elenco también incluye a Rebecca Dayan como Elsa Peretti, Krysta Rodriguez como Liza Minnelli y Bill Pullman como David Mahoney.

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Si se busca una historia breve para maratonear, estas dos miniseries son buenas alternativas dentro del catálogo de Netflix. Ambas tienen pocos episodios y cuentan historias completas que se pueden ver en un fin de semana.

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