Naturaleza nocturna: cuatro plantas que florecen de noche y perfuman el jardín

Mientras la mayoría de las plantas se toman un descanso cuando el sol se va, hay un grupo que se despiertan en la oscuridad. Hay variedades que ofrecen un espectáculo visual en el jardín porque abren sus pétalos bajo la luz de la luna.

Plantas que florecen de noche Hay especies nocturnas que son deslumbrantes e impactan de manera directa en el paisaje del hogar. Una de ellas es la reina de la noche, Selenicereus grandiflorus, nativa del continente americano, protagoniza uno de los fenómenos más efímeros y mágicos de la botánica.

Brugmansia, una de las plantas nocturnas más lindas. Fuente: Shutterstock. Sus flores blancas se abren apenas una o dos veces al año. El evento ocurre estrictamente al caer la noche y tiene una duración muy corta: cada flor permanece viva alrededor de seis horas. Al llegar el amanecer, la flor se marchita, pero se despide dejando en el jardín un exquisito y persistente aroma a vainilla.

La segunda planta de la noche es la Brugmansia. Popularmente conocida como "Trompeta de Ángel", esta especie se destaca por la elegancia de sus grandes flores colgantes, que pueden presentarse en tonos blancos o amarillos. Su verdadero potencial se activa en las horas nocturnas, momento en el que sus copas desprenden un perfume embriagador capaz de modificar por completo el ambiente de cualquier jardín.

La tercera es la Flor de Luna, Ipomoea alba. Se trata de una vistosa enredadera de origen tropical que se caracteriza por sus flores blancas con una silueta que recuerda a una trompeta. El ciclo de la Ipomoea alba está perfectamente sincronizado con el sol: sus capullos comienzan a abrirse justo cuando cae la noche y se cierran por completo en el momento en que asoma el amanecer.