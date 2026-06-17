El dilema del invierno: cómo proteger las plantas de interior de la calefacción

Con la llegada del invierno , se activa un enemigo silencioso para el jardín puertas adentro. No se trata del frío exterior, sino del impacto de los sistemas de climatización en las plantas de interior. Los especialistas tienen consejos para evitar problemas.

El viverista, Daniel Ridolfi, explicó que el verdadero desafío invernal radica en conciliar el confort térmico con la salud de las especies botánicas.

Los radiadores, estufas y aires acondicionados en modo calor resecan los ambientes de forma drástica. Para comprender el daño, Ridolfi recuerda que las llamadas " plantas de interior" provienen originalmente de selvas y bosques tropicales. En esos hábitats naturales disfrutan de temperaturas cálidas y estables, luz filtrada por las copas de los árboles y niveles de humedad relativa entre el 60% y el 90%.

Al encender la calefacción, la humedad del hogar suele desplomarse a un 15% o 20%. Al faltar ese vapor de agua que las hojas absorben del aire, la planta se estresa.

Un error muy común es intentar solucionar esta sequedad aumentando la frecuencia de riego.

Alerta para las plantas

Si hay algún síntoma en las macetas es momento de actuar. Pueden aparecer puntas quemadas de las hojas, pérdida de turgencia y estancamiento de desarrollo y crecimiento.

Para devolverles el bienestar a las plantas y recrear ese microclima que tanto extrañan durante el invierno, se recomienda jamás ubicar las macetas cerca de bocas de aire caliente, estufas o radiadores.

Un truco que no falla es colocar una bandeja con agua y piedras de río debajo de las macetas. El agua se irá evaporando lentamente con el calor del ambiente, humedeciendo las hojas desde abajo sin encharcar la tierra.

Otra opción es juntar varias plantas en un mismo rincón. Al estar cerca, configuran un microclima natural reteniendo mejor la transpiración colectiva.

Se pueden sumar los humidificadores domésticos que son excelentes aliados, accesibles y muy eficientes para regular los ambientes cerrados.

Por último, se aconseja rociar el follaje con agua de forma periódica ayuda a compensar la sequedad ambiental inmediata.