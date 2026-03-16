Muchos tiran las pelotas de tenis sin saber que pueden servir para esto en el hogar

Una forma de reciclar divertida y apta para los más chicos. Te mostramos 3 ideas para ahorrar dinero transformando tu casa.

Fomentar un estilo de vida ecológico y proteger el medio ambiente puede ser divertido y sencillo. Incluso objetos cotidianos como pelotas de tenis pueden convertirse en un nuevo objeto para el hogar. Antes de desechar las viejas, conviene pensar qué hacer con ellas para darles una segunda vida y ahorrar dinero.

La pelota de tenis está fabricada con una base de caucho rellena de gas presurizado para el rebote y cubierta de fieltro exterior de lana y nailon. Este fieltro se pega sobre la goma, dando su color distintivo y textura afelpada. Gracias a estos materiales, es un objeto resistente que se puede reciclar. Sin embargo, es importante destacar que no son recomendables para perros.

pelota de tenis lámpara Una forma de decorar una estructura con pelotas de tenis. Pinterest. 3 formar de reciclar la pelota de tenis Una forma de aprovechar la pelota de tenis rota es creando una abertura larga y agregando ojos de plástico, simulando una cara. Con este simple paso se puede crear un organizador pequeño para guardar llaves, lapiceras, cartas o los repasadores de la cocina. Esto agrega color y personalidad a un espacio muchas veces olvidado por la decoración.

Otra opción es transformar tu living pegando pelotas en la base de un mueble. Algunas personas las pegan en la base de mesas u otras estructuras. Para esta manualidad se recomienda lavar las pelotas para recuperar su color y utilizar un pegamento fuerte que garantice un buen resultado.