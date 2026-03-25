Microondas impecable sin químicos: el truco del bowl con vinagre que tenés que probar

Es posible eliminar la grasa y los olores del microondas con el vapor del vinagre. Un truco que no falla.

El microondas se usa a diario y por eso acumula restos de grasa y de comida que se salpica. Sin embargo, para realizar una limpieza profunda alcanza con usar el vapor del vinagre. Se trata de una solución casera que no requiere de mayores esfuerzos.

Vinagre para el microondas El secreto de este truco reside en la química. El vinagre blanco tiene ácido acético, un componente natural con propiedades desengrasantes, antibacterianas y desodorizantes. Cuando se calienta libera un vapor que penetra en la suciedad endurecida de las paredes internas. Con eso se ablanda la grasa pegada con solo un trapo.

Microondas2.jpg Adiós a la grasa del microondas. Este truco además elimina aromas intensos como frituras y pescados, no deja residuos tóxicos en el aparato y solo se necesita un poco de vinagre y un recipiente de vidrio para llevarlo adelante.

Para potenciar el efecto de limpieza, los expertos recomiendan usar vinagre blanco de alcohol. Se coloca en un bowl agua y vinagre en partes iguales. Calentar a máxima potencia de entre tres y cinco minutos. Eso hará que el vidrio del microondas se empañe y el vapor hará su trabajo.

Luego se retira el bowl y se pasa un paño húmedo. La grasa se desprenderá casi sin esfuerzo.