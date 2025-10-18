Meta incorpora edición de videos a través de la inteligencia artificial

Meta anunció que suma una nueva herramienta que facilitará la experiencia de los usuarios con la inteligencia artificial.

Recientemente, Meta ha lanzado una nueva herramienta para crear videos hechos con inteligencia artificial. La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp comunicó que esta incorporación es un paso hacia una nueva forma de descubrir, crear y compartir videos de IA.

Según explicaron desde Meta, no se trata de un simple editor de videos, sino que también es una red social denominada “Vibes”, en la que todos los usuarios pueden compartir sus creaciones para inspirar a otros. Así, se adapta a los gustos de cada usuario, lo cual hace que la experiencia sea mucho más personalizada.

Meta Vibes, el nuevo editor de Meta Con esta nueva herramienta, los usuarios podrán plasmar sus ideas en un video, optando por crear contenido propio, desde cero y con prompts. Así como en los editores con inteligencia artificial comunes, Vibes ofrece distintos estilos para crear los videos. Además, los usuarios pueden agregar música y cambiar características del contenido a su antojo, a través de un chat con la herramienta.