Medialunas caseras: la receta argentina que enamora a todos
Receta de medialunas caseras, un clásico argentino hojaldrado y delicioso, ideal para acompañar el desayuno o la merienda con mate o café.
Esta receta de medialunas es perfecta para disfrutar un clásico de panadería en casa. Con una masa suave, hojaldrada y apenas dulce, las medialunas son ideales para el desayuno o la merienda. Es una preparación rendidora, tradicional y perfecta para acompañar con mate o café recién hecho en cualquier momento.
Ingredientes (rinde 12 porciones)
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Harina de trigo — 500 gramos
Leche tibia — 250 mililitros
Azúcar — 100 gramos
Manteca — 200 gramos
Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Levadura seca — 10 gramos
Sal — 5 gramos
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Miel — 20 gramos
Agua — 50 mililitros
Paso a paso para crear medialunas deliciosas
1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.
2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.
3- Integrar hasta formar una masa y amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa.
4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.
5- Estirar la masa y colocar la manteca para realizar pliegues tipo hojaldre.
6- Dar varias vueltas de pliegue y reposo en frío para formar capas.
7- Estirar nuevamente y cortar triángulos.
8- Enrollar cada triángulo formando las medialunas.
9- Colocar en una placa, dejar levar 30 minutos y pincelar con mezcla de miel y agua.
10- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las medialunas son un ícono de la panadería argentina y una de las opciones más elegidas para acompañar el mate o el café. Esta receta permite lograr una textura hojaldrada y un sabor delicado, con ese brillo característico que las hace irresistibles. Si bien requieren tiempo por los pliegues, el resultado final vale la pena. Se pueden rellenar con dulce de leche o disfrutar solas. Además, recién hechas tienen un aroma único que transforma cualquier momento. Prepararlas en casa es una experiencia gratificante y una forma de revivir un clásico con sello propio. ¡Deliciosas!.