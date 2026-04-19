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Medialunas caseras: la receta argentina que enamora a todos

Receta de medialunas caseras, un clásico argentino hojaldrado y delicioso, ideal para acompañar el desayuno o la merienda con mate o café.

Receta fácil de medialunas como en la panadería

Receta fácil de medialunas como en la panadería

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Esta receta de medialunas es perfecta para disfrutar un clásico de panadería en casa. Con una masa suave, hojaldrada y apenas dulce, las medialunas son ideales para el desayuno o la merienda. Es una preparación rendidora, tradicional y perfecta para acompañar con mate o café recién hecho en cualquier momento.

Prepará esta receta y saboreá estas medialunas
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Prepará esta receta y saboreá estas medialunas

Ingredientes (rinde 12 porciones)

  • Harina de trigo — 500 gramos

  • Leche tibia — 250 mililitros

  • Azúcar — 100 gramos

  • Manteca — 200 gramos

  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)

  • Levadura seca — 10 gramos

  • Sal — 5 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

  • Miel — 20 gramos

  • Agua — 50 mililitros

Paso a paso para crear medialunas deliciosas

1- En un bowl, mezclar la harina, la levadura, el azúcar y la sal.

2- Agregar la leche tibia, el huevo y la esencia de vainilla.

3- Integrar hasta formar una masa y amasar durante 10 minutos hasta que esté lisa.

4- Dejar levar tapada hasta que duplique su tamaño.

5- Estirar la masa y colocar la manteca para realizar pliegues tipo hojaldre.

6- Dar varias vueltas de pliegue y reposo en frío para formar capas.

7- Estirar nuevamente y cortar triángulos.

8- Enrollar cada triángulo formando las medialunas.

9- Colocar en una placa, dejar levar 30 minutos y pincelar con mezcla de miel y agua.

10- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén doradas.

Receta súper fácil de medialunas caseras
Receta s&uacute;per f&aacute;cil de medialunas caseras

Receta súper fácil de medialunas caseras

De la cocina a la mesa

Las medialunas son un ícono de la panadería argentina y una de las opciones más elegidas para acompañar el mate o el café. Esta receta permite lograr una textura hojaldrada y un sabor delicado, con ese brillo característico que las hace irresistibles. Si bien requieren tiempo por los pliegues, el resultado final vale la pena. Se pueden rellenar con dulce de leche o disfrutar solas. Además, recién hechas tienen un aroma único que transforma cualquier momento. Prepararlas en casa es una experiencia gratificante y una forma de revivir un clásico con sello propio. ¡Deliciosas!.

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