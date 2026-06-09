Lunares rojos: cuándo dejan de ser normales y generan alerta

Los pequeños puntos rojos en la piel que muchas personas ignoran. Esto es lo que dicen los dermatólogos sobre los lunares rojos.

Aparecen de un día para otro y muchas personas creen que se trata de alergias. Los puntos o lunares rojos en la piel llaman la atención por su color intenso y por la forma en que aumentan con los años. Aunque en la mayoría de los casos no son un peligro, existen señales que merecen atención médica y controles.

Qué significan los lunares rojos en la piel Los lunares rojos, conocidos como angiomas rubí, son pequeñas acumulaciones de vasos sanguíneos que aparecen sobre la superficie de la piel. Suelen tener un tono rojo brillante y un tamaño pequeño. En general aparecen en brazos, pecho, espalda o abdomen y resultan frecuentes después de los 30 años.

lunares rojos Los dermatólogos explican que estos puntos rojos están relacionados con el envejecimiento de la piel y factores hereditarios. También aparecen por cambios hormonales o exposición prolongada al sol. En la mayoría de los casos no generan dolor, picazón ni molestias físicas, aunque algunas personas consultan por razones estéticas.

Atención El problema aparece cuando cambian de tamaño, color o forma. Si un lunar rojo sangra, crece rápido o presenta bordes irregulares, los especialistas recomiendan realizar una consulta médica. También genera alerta la aparición repentina de muchos puntos rojos juntos, sobre todo si vienen acompañados de cansancio, moretones o fiebre.

lunares rojos2 No todos los puntos rojos corresponden a angiomas rubí. Algunas manchas están relacionadas con irritaciones, alergias, problemas circulatorios o pequeñas hemorragias bajo la piel llamadas petequias. Por eso, frente a cambios extraños o lesiones nuevas, resulta importante observar cómo evoluciona la piel con el paso de los días.