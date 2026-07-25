El método del vaso de agua para reproducir albahaca infinita en casa y sin gastar dinero

Aprender a multiplicar la albahaca es un método sencillo de jardinería que te permitirá tener esta aromática planta fresca siempre en casa.

La albahaca es una planta fácil de reproducir en casa que aporta un sabor fresco, ligeramente dulce y anisado a las comidas, además de un aroma característico que recuerda al clavo de olor y a la menta. Por estas propiedades, es un ingrediente habitual en ensaladas, pizzas y salsas.

El método para multiplicarla en agua no requiere herramientas especiales ni conocimientos avanzados de jardinería; solo hacen falta tallos sanos y un recipiente con agua. Las ramas deben tener unos 10 centímetros de largo. Para comenzar, hay que retirar las hojas de la parte inferior y colocar los tallos en un vaso con agua limpia, asegurando que los nudos inferiores queden sumergidos.

El proceso requiere cambiar el agua cada dos o tres días, ubicar el recipiente cerca de una ventana luminosa y retirar las hojas que comiencen a deteriorarse. Siguiendo estos pasos, las primeras raíces suelen aparecer entre los 7 y 15 días. Cuando alcancen entre 3 y 5 centímetros de largo, llega el momento de trasplantar la albahaca a una maceta con tierra.

El truco para multiplicar la albahaca en casa. Archivo Recomendaciones para cortar la albahaca A la hora de cosechar para cocinar, conviene evitar arrancar las hojas grandes de la base. En su lugar, se recomienda cortar ramitas enteras desde la parte superior, haciendo un corte a 45° justo por encima del nudo, lo que estimula el crecimiento de la planta. Asimismo, si aparecen capullos florales, es necesario cortarlos de inmediato, ya que consumen la energía de la planta y detienen la producción de hojas.