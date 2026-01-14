Luna roja de marzo 2026: cuándo se verá el eclipse y qué partes de Argentina podrán seguirlo

Entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo, una Luna roja podrá seguirse a simple vista, aunque en Argentina la visibilidad variará según la ciudad.

La próxima Luna roja ya está marcada en el calendario astronómico: ocurrirá entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo de 2026, según la zona horaria. El evento es un eclipse lunar total a escala global, pero no todo el planeta verá lo mismo.

De hecho, las estimaciones indican que una fracción pequeña de la población podrá seguir el fenómeno completo, de principio a fin. En cambio, miles de millones tendrán acceso a alguna de sus etapas, desde un oscurecimiento leve hasta la fase total.

Un eclipse para pocos: qué tan “privilegiada” es la vista Los números ayudan a dimensionar el alcance. Los cálculos publicados por Time and Date señalan que apenas alrededor del 2,17% de la población mundial podría observar todas las fases del eclipse (desde el inicio penumbral hasta el final). En el extremo opuesto, cerca del 30,83% tendría la chance de ver completa la fase total, que es la que suele dejar la Luna con el tono cobrizo más buscado. Además, la duración de esa etapa intensa ronda los 58 minutos, es decir, casi una hora.

LUNA ROJA.jpg Pixabay - pixabay.com Argentina aparece dentro de la zona donde se alcanzará a ver el fenómeno, pero con matices importantes. Para el país, la referencia indica que el eclipse se notará en la madrugada del 3 de marzo: el contacto inicial con la penumbra comenzará cerca de las 5:44 (hora argentina), y luego cada provincia tendrá un nivel de visibilidad distinto. En varias ciudades, el punto máximo del eclipse ocurre con la Luna muy baja o incluso por debajo del horizonte, lo que recorta la “gran postal” roja. Por ejemplo, para Buenos Aires se proyecta un tramo breve y principalmente penumbral, con el mejor momento alrededor de las 6:39.

Por qué la Luna se vuelve roja y de qué depende el color El apodo “Luna de Sangre” no tiene misterio sobrenatural: es física y atmósfera. Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La luz solar no llega de forma directa, pero parte de esa iluminación se filtra y se curva al atravesar la atmósfera terrestre. NASA lo explica con una imagen potente: es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran a la vez sobre la superficie lunar. Y el tono final no es idéntico en cada eclipse: si hay más polvo o nubes en la atmósfera, el rojo puede verse más marcado.