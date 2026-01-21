Los tragos del verano: pocos ingredientes y fáciles de preparar

Los cócteles que todos piden cuando sube el calor. Estos tragos son tendencia este verano y con pocos ingredientes.

Es verano y los tragos vuelven al centro de cada encuentro. Refrescan, acompañan charlas y suman sabor a tardes y noches largas. Algunos clásicos regresan con fuerza y otros ganan terreno por su simpleza. Estas opciones son fáciles de preparar y con pocos ingredientes.

Tragos sencillos para el verano El Margarita Cuervo se mantiene entre los más elegidos. Combina tequila José Cuervo, triple sec y jugo de lima. La mezcla se agita con hielo y se sirve en copa con borde de sal. El equilibrio entre acidez y carácter lo vuelve ideal para abrir la noche y cortar con el calor.

tragos El Aperol Spritz sigue creciendo en popularidad. Se prepara con partes iguales de espumante y Aperol, hielo y un toque de soda. Se completa con media rodaja de naranja. Es liviano, fresco y visual. Funciona bien en encuentros diurnos y se asocia con momentos relajados.

tragos El Mojito no pierde vigencia. Ron blanco, jugo de lima, azúcar, menta fresca y soda forman una combinación conocida y rendidora. En jarra, se comparte con facilidad. El perfume de la menta y el frío del hielo lo hacen uno de los tragos más pedidos en días de mucho calor.

El Fernet Julep suma una variante que sorprende. Lleva fernet de menta, jugo de limón y almíbar neutro. Se bate con hielo y se sirve en vaso Julep con hielo picado. La menta realza el frescor y le da un perfil distinto al clásico fernet.