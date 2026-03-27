Los trabajos que sobrevivirán a la IA, según la inteligencia artificial
Los trabajos que se centren en habilidades humanas, en toma de decisiones y oficios especializados seguirán firmes, según la inteligencia artificial.
El avance tecnológico va a pasos agigantados y el debate sobre el futuro del trabajo cobra cada vez más fuerza. Si bien hay quienes advierten sobre la destrucción de empleos, otros sostienen que los trabajos no desaparecen sino que se transforman. En ese contexto, le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son los empleos que considera menos vulnerables a la automatización.
Trabajos centrados en habilidades humanas
- Médicos y profesionales de la salud
- Docentes y educadores
- Psicólogos y terapeutas
- Trabajadores sociales
- Artistas y creativos
Según la inteligencia artificial, estos trabajos implican vínculos emocionales profundos, escucha activa, contención emocional y creatividad, cosas que la IA aún no puede replicar y se hacen difíciles de automatizar inclusive en tiempos actuales. Estos trabajos que tienen como principal capital las habilidades sociales siguen siendo humanas.
Trabajos centrados en liderazgo y toma de decisiones
- Directivos y gerentes
- Jueces y abogados
- Políticos y diplómaticos
La inteligencia artificial también destaca que los trabajos que requieran desiciones estratégicas, razonamiento ético y negociación requieren de criterio humano y tampoco pueden automatizarse. Los casos que necesitan atención compleja siguen siendo territorio humano.
Trabajos centrados en oficios especializados
- Electricistas y técnicos
- Plomeros y gasistas
- Carpinteros y herreros
- Mecánicos
A diferencia de las tareas repetitivas que sí pueden automatizarse, los oficios operan en entornos físicos variables e impredecibles que los robots aún no pueden dominar. Cada trabajo es un problema único que exige criterio, experiencia y habilidad manual acumulada, tres características que la IA no puede replicar en el mundo físico.