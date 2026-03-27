Los trabajos que sobrevivirán a la IA, según la inteligencia artificial

Los trabajos que se centren en habilidades humanas, en toma de decisiones y oficios especializados seguirán firmes, según la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial explica por qué estos trabajos son difíciles de reemplazar. Foto: Archivo

El avance tecnológico va a pasos agigantados y el debate sobre el futuro del trabajo cobra cada vez más fuerza. Si bien hay quienes advierten sobre la destrucción de empleos, otros sostienen que los trabajos no desaparecen sino que se transforman. En ese contexto, le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son los empleos que considera menos vulnerables a la automatización.

Trabajos centrados en habilidades humanas Médicos y profesionales de la salud

Docentes y educadores

Psicólogos y terapeutas

Trabajadores sociales

Artistas y creativos Según la inteligencia artificial, estos trabajos implican vínculos emocionales profundos, escucha activa, contención emocional y creatividad, cosas que la IA aún no puede replicar y se hacen difíciles de automatizar inclusive en tiempos actuales. Estos trabajos que tienen como principal capital las habilidades sociales siguen siendo humanas.

medicos Uno de los errores más frecuentes es realizar cirugías en lugares sin internación, sin terapia intensiva ni control anestésico adecuado. Archivo Trabajos centrados en liderazgo y toma de decisiones Directivos y gerentes

Jueces y abogados

Políticos y diplómaticos La inteligencia artificial también destaca que los trabajos que requieran desiciones estratégicas, razonamiento ético y negociación requieren de criterio humano y tampoco pueden automatizarse. Los casos que necesitan atención compleja siguen siendo territorio humano.