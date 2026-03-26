Las 3 mejores técnicas de estudio, según la Inteligencia Artificial

La repetición, la evaluación y el método Feynman, son las tres técnicas de estudio elegidas por la inteligencia artificial.

La Inteligencia Artificial se convirtió poco a poco en una herramienta cada vez más consultada para optimizar distintos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el estudio. En esta ocasión, la IA recomieda tres métodos respaldados por la ciencia para mejorar el aprendizaje.

Las tres técnicas de estudio recomendadas por la IA La primera técnica es la repetición espaciada que consiste en repasar la información en intervalos de tiempo cada vez mayores para combatir la curva del olvido, es decir, todo lo contrario a estudiar todo junto un día antes del exámen. Según la inteligencia artificial, este método aprovecha la forma en que funciona la memoria a largo plazo y reduce significativamente el olvido con el paso de los días.

La segunda técnica es la práctica de recuperación o evaluación. En lugar de siempre releer los apuntes, una y otra vez, la IA recomienda intentar recordarlos sin mirarlos. Algunas técnicas para aplicas este método es respondiendo preguntas, haciendo resúmenes de memoria o resolviendo ejercicios.

Finalmente, la tercera técnica recomendada es el método Feynman, que consiste en simplificar conceptos complejos explicándolo con un lenguaje sencillo, como si se le enseñara a un niño. Este ejercicio permite identificar rápidamente qué partes no están del todo comprendidas y obliga a profundizar en los puntos débiles.