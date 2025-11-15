Los nombres más usados en los '90 que hoy casi nadie elige, según la IA

Estos nombres eran muy populares en los '90, pero según la inteligencia artificial, fueron perdiendo fuerza con el tiempo.

Estos nombres son muy escuchados pero poco usados en la actualidad. Foto: Shutterstock

Elegir nombres suele ser una decisión cargada de historia, modas y preferencias familiares. Y, mientras algunos vuelven a estar de moda con los años, hay otros que parecen haber quedado fuera del radar. La inteligencia artificial revisó tendencias de popularidad y determinó cuáles fueron los nombres icónicos de los años noventa que ahora casi no aparecen entre las nuevas generaciones.

Los nombres que reinaban en los '90 Muchos padres de esa época eligieron nombres que se volvieron masivos, impulsados por figuras de la televisión, la música y el deporte. Sin embargo, el paso del tiempo los dejó en una categoría curiosa: los que todos conocemos, pero casi nadie usa hoy. Según el análisis de la IA, estos fueron algunos de los nombres que ya no están entre los favoritos:

Nombres femeninos que cayeron en desuso Daiana

Romina

Paola

Gisela

Soledad Nombres masculinos que quedaron fuera de moda Ezequiel

Matías

Jonathan

Kevin

Brian nombres (1).jpg La elección de nombres responde a tendencias y épocas. Canva La inteligencia artificial explica que la repetición masiva de estos nombres en los noventa hizo que las generaciones actuales buscaran opciones más cortas, modernas o internacionales. Hoy se imponen los nombres minimalistas, los de origen extranjero y aquellos que tienen una sonoridad más suave.

Qué se elige ahora Mientras estos nombres noventosos pierden fuerza, la IA detecta que los padres actuales prefieren alternativas como Emma, Olivia, Isabella, Thiago, Liam o Benjamín. También crecieron los nombres neutros y los que tienen un significado espiritual.