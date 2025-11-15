La herramienta que usa IA y es perfecta para aprobar tu próximo examen
Aprender más usando esta aplicación para hacer resúmenes o tarjetas de preguntas con respuestas. Todos los detalles aquí.
Blackbox AI es una aplicación con inteligencia artificial (IA) para estudiar que te ayuda a organizar tu tiempo, resumir documentos y videos, explicar conceptos y resolver preguntas. Si bien es una app diseñada para aprender a programar, los usuarios la encuentran efectiva para estudiar y aprobar.
Para tener Blackbox AI puedes visitar su página web o descargar la aplicación en Google Play. Luego escoge los materiales o links que quieres resumir y compartelos con esta IA. Hazle preguntas específicas sobre tus materiales de estudio y revisa las referencias para confirmar la información.
Te Podría Interesar
La usuario de TikTok @techbylara recomienda esta aplicación para hacer flash cards interactivas para aprender conceptos claves. Para hacerlo tienes que escribir un prompt similar a este “Creame unas flashcards dinámicas sobre estos conceptos, con dibujos y todo para practicar para el examen, en archivo html”.
Otros usuarios destacan su capacidad para extraer los puntos principales de PDF y videos de YouTube; su búsqueda rápida ofreciendo links que permiten acceder a información más rápido que Google Scholar; y la carga de múltiples archivos para cuando tienes que revisar un mismo tema en diferentes textos.
Desventajas de esta IA
Sin embargo, esta IA registró algunos errores como la omisión de datos importantes en resúmenes o que la versión gratuita impone varios límites para las funciones de investigación profunda. Su versión paga es un poco cara para estudiantes, por lo que muchos también recomiendan Notebooklm.