La herramienta que usa IA y es perfecta para aprobar tu próximo examen

Aprender más usando esta aplicación para hacer resúmenes o tarjetas de preguntas con respuestas. Todos los detalles aquí.

Blackbox AI es una aplicación con inteligencia artificial (IA) para estudiar que te ayuda a organizar tu tiempo, resumir documentos y videos, explicar conceptos y resolver preguntas. Si bien es una app diseñada para aprender a programar, los usuarios la encuentran efectiva para estudiar y aprobar.

Para tener Blackbox AI puedes visitar su página web o descargar la aplicación en Google Play. Luego escoge los materiales o links que quieres resumir y compartelos con esta IA. Hazle preguntas específicas sobre tus materiales de estudio y revisa las referencias para confirmar la información.

La usuario de TikTok @techbylara recomienda esta aplicación para hacer flash cards interactivas para aprender conceptos claves. Para hacerlo tienes que escribir un prompt similar a este "Creame unas flashcards dinámicas sobre estos conceptos, con dibujos y todo para practicar para el examen, en archivo html".

Otros usuarios destacan su capacidad para extraer los puntos principales de PDF y videos de YouTube; su búsqueda rápida ofreciendo links que permiten acceder a información más rápido que Google Scholar; y la carga de múltiples archivos para cuando tienes que revisar un mismo tema en diferentes textos.