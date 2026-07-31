Los lugares incorrectos para colocar el router: qué cambios hacer para que el Wi Fi ande mejor

Si tu Wi Fi anda mal, el problema podría no ser la empresa sino la ubicación de tu router; te mostramos los peores sitios y cómo solucionarlo.

Colocar el router en una posición elevada y central ayuda a distribuir mejor la señal en toda la casa.

Vivimos en un mundo donde el internet se requiere constatemente para trabajar, estudiar y que se corte o ande mal puede significar un gran problema. Muchas veces, el mal funcionamiento no es por la empresa sino de la ubicación en la que se encuentra el router en casa.

Paredes, superficies metálicas y otros aparatos electrónicos pueden interferir directamente con las ondas del Wi Fi y reducir la velocidad y el alcance de la señal. A continuación, repasamos los lugares donde nunca hay que poner el router y cuáles son los cambios clave para mejorar la conexión.