Los lugares incorrectos para colocar el router: qué cambios hacer para que el Wi Fi ande mejor
Si tu Wi Fi anda mal, el problema podría no ser la empresa sino la ubicación de tu router; te mostramos los peores sitios y cómo solucionarlo.
Vivimos en un mundo donde el internet se requiere constatemente para trabajar, estudiar y que se corte o ande mal puede significar un gran problema. Muchas veces, el mal funcionamiento no es por la empresa sino de la ubicación en la que se encuentra el router en casa.
Paredes, superficies metálicas y otros aparatos electrónicos pueden interferir directamente con las ondas del Wi Fi y reducir la velocidad y el alcance de la señal. A continuación, repasamos los lugares donde nunca hay que poner el router y cuáles son los cambios clave para mejorar la conexión.
Los peores lugares para colocar el router
-
Adentro de muebles, cajones o bibliotecas: guardar el router para que no se vea o no moleste visualmente es uno de los errores más comunes. Las puertas de madera y la estructura del mueble absorben y bloquean la señal.
Cerca de la cocina o de otros electrodomésticos: el microondas emite frecuencias en la misma banda que el Wi-Fi (2.4 GHz), lo que genera interferencias constantes. Teléfonos inalámbricos, televisores o parlantes Bluetooth tampoco deben estar pegados al equipo.
Detrás del televisor o pegado a un espejo: el metal y los espejos reflejan las ondas del Wi-Fi en lugar de dejar que traspasen el ambiente, haciendo que la señal rebote y pierda alcance.
En el piso o en un rincón escondido: las ondas de señal se expanden hacia abajo y hacia los costados. Colocarlo en el suelo o arrinconado en una esquina provoca que gran parte de la cobertura se pierda.
Qué hacer para que el Wi-Fi ande mucho mejor
Para optimizar la velocidad y la estabilidad del Wi Fi en casa, lo primordial es ubicar el router en una posición central, despejada y a una altura de al menos un metro y medio del suelo. Además, es conveniente mantener las antenas apuntando en distintas direcciones (una vertical y otra horizontal) y conectar la computadora o el Smart TV a la red de 5 GHz, reservando la red tradicional de 2.4 GHz para los dispositivos que se encuentran más lejos o requieren menos potencia.