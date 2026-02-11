Los argentinos son los más estresados del mundo, según un informe

Los argentinos lideran un ranking que nadie quiere liderar. El país donde el estrés se volvió parte de la rutina.

Argentina aparece como el país con más estrés del planeta. No es una sensación aislada ni una queja en redes. Un informe internacional lo respalda con datos duros. La ansiedad forma parte del día a día de millones de argentinos y supera a países conocidos por su alto nivel de vida y bienestar social.

El estudio pertenece a Statista Consumer Insights y se realizó entre enero y diciembre de 2025. Analizó a personas de 18 a 64 años en decenas de países. Las muestras variaron entre 3.500 y 60.000 casos por nación, lo que da un marco sólido a los resultados.

El dato central: el 49 % de los argentinos afirmó sentir estrés y ansiedad con frecuencia durante los últimos doce meses. Es el porcentaje más alto del informe. Detrás aparecen Finlandia con 45 % y Canadá con 42 %, dos países asociados a estabilidad y calidad de vida.

estrés Más abajo figuran Estados Unidos con 39 %, Japón con 37 % y Francia con 30 %. La distancia no es menor. Argentina se despega del resto y queda sola en la cima de un ranking que nadie quiere liderar. El estrés dejó de ser ocasional para volverse parte de la rutina.

El contraste es fuerte al mirar el otro extremo. Indonesia registra solo un 19 % de personas que dicen sentirse estresadas con frecuencia. Tailandia y Arabia Saudita rondan el 24 %. La diferencia muestra cómo el contexto social, económico y cultural influye de forma directa en la salud mental.