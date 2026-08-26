Los alimentos naturales que ayudan a frenar los ataques de migraña

Los tres alimentos naturales que ayudan a cortar la migraña a tiempo. Di adiós al dolor de cabeza constante.

La migraña se puede prevenir. Diversos estudios señalan que ciertos alimentos reducen la frecuencia y la intensidad de las crisis dolientes. Ajustar la dieta diaria representa una estrategia eficaz para proteger la salud neurológica sin efectos secundarios.

La migraña es considerada la segunda causa de discapacidad en el mundo y sólo un porcentaje pequeño de pacientes accede a un tratamiento adecuado Foto: Shutterstock Tres alimentos claves para reducir el dolor de cabeza El apio contiene altos niveles de agua, potasio y compuestos antiinflamatorios naturales. Su consumo frecuente ayuda a equilibrar la presión arterial y evita la deshidratación, una de las causas principales del dolor. Se recomienda integrar sus tallos frescos en jugos matutinos o en ensaladas crudas.

El cilantro destaca por su riqueza en antioxidantes que combaten el estrés celular en el cuerpo. Diversas investigaciones indican que sus aceites esenciales ayudan a relajar los vasos sanguíneos del cráneo. Añadir sus hojas frescas sobre sopas, guisos o cremas contribuye a disminuir la tensión nerviosa.