Los 5 terremotos más brutales de la humanidad que cambiaron la geografía del planeta

La Tierra tiene límites. El poder subterráneo de nuestro planeta es capaz de liberar en pocos minutos una energía equivalente a miles de bombas atómicas juntas. Cuando las placas tectónicas se desplazan bruscamente, los terremotos colapsan por completo y transforma ciudades enteras en cementerios de escombros. Conocer los registros históricos de estos eventos nos recuerda lo vulnerables que siguen siendo las construcciones humanas.

Los cinco terremotos más potentes registrados por la ciencia El primer lugar lo ocupa Valdivia, Chile, donde el 22 de mayo de 1960 ocurrió un sismo de magnitud 9.5. Este megaterremoto generó un tsunami que cruzó el océano Pacífico y destruyó comunidades costeras enteras a miles de kilómetros. El desastre acumulado dejó un saldo oficial estimado de mil seiscientas cincuenta personas fallecidas en la región.

El segundo puesto corresponde a Prince William Sound, Alaska, afectado el 27 de marzo de 1964 por una potencia de 9.2. El movimiento duró más de cuatro minutos, provocó gigantescos deslizamientos de tierra y modificó la altura de los suelos costeros. Los colapsos estructurales y las olas posteriores provocaron la muerte de ciento treinta y una personas.

El tercer sitio pertenece a Sumatra, Indonesia, epicentro de una catástrofe de magnitud 9.1 ocurrida el 26 de diciembre de 2004. La ruptura de la falla desató el tsunami más mortífero del que se tenga memoria en catorce países distintos. Las olas gigantescas borraron aldeas enteras del mapa y causaron la muerte de doscientas veintisiete mil ochocientas noventa y ocho personas.

El cuarto lugar es para la región de Thoku, Japón, sacudida el 11 de marzo de 2011 por una magnitud de 9.1. El sismo provocó olas de hasta cuarenta metros que dañaron severamente la central nuclear de Fukushima y paralizaron al país. La combinación de las fuerzas de la naturaleza cobró la vida de diecinueve mil setecientas cincuenta y nueve personas.