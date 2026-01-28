¿Lo sabías? Este es el motivo por el que los cuadernos de la escuela tienen tapa de telaraña y nadie lo sabe

En la mayoría de las aulas argentinas están estos cuadernos que nunca pasan de moda y soportan el paso del tiempo

Es un clásico de las escuelas de Argentina el cuaderno que se conoce popularmente como “tapa telaraña”. Es un útil infaltable en la mochila de cada estudiante. Sin embargo, no todos conocen qué hay detrás de ese diseño tan conocido y particular.

Cuaderno tapa telaraña El origen se remonta a inicios del siglo XX. Los entusiastas en entomología usaban papel glassine para poder conservar los insectos durante la recolección. Se trata de un material liso y translúcido. Con el tiempo ese papel adquirió relevancia en Estados Unidos y se empezó a vender en masa para forrar libros y carpetas.

Cuando la tecnología de impresión avanzó las láminas decorativas frágiles fueron reemplazadas por cubiertas más robustas y los fabricantes decidieron conservar el característico patrón de líneas cruzadas para que tuvieran una estética distintiva.

cuaderno rojo El cuaderno que no pasa de moda en las escuelas. La principal ventaja de este tipo de grabado es que oculta de manera eficaz los rayones, las huellas y el desgaste de los cuadernos evitando que luzca deteriorado. Esta tapa de telaraña tiene un acabado rígido y plastificado.