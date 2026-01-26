Verano en Mendoza: el rincón escondido de aguas cristalinas que pocos conocen

En Tunuyán hay un lugar escondido cerca del Manzano Histórico ideal para visitar en estas vacaciones de verano.

En medio de las altas temperaturas del verano, Mendoza ofrece opciones para todos los gustos y bolsillos. Existe un rincón en Tunuyán que pocos conocen. Se trata del Paso de los Puntanos en el distrito Los Chacayes, un espacio con aguas cristalinas que se transformó en la opción ideal para disfrutar del sonido del Arroyo Grande y de la cordillera.

Un paisaje para contemplar en verano En la zona los cerros invitan a desconectarse por completo en medio de la inmensidad de Los Andes. Se trata de un paraje ideal para el avistaje de fauna silvestre donde aparecen además burros y caballos pastando libremente.

Además, las rutas de senderismo son perfectas para realizar salidas familiares o grupales que no buscan un gran desafío físico. En esta temporada de verano el microclima tiene temperaturas más frescas que en el sector urbano.

Cómo llegar Se puede llegar a través de la ruta provincial 94 desde el centro de Tunuyán. Primero se alcanza el Manzano Histórico y después hay que avanzar unos tres kilómetros hacia el oeste por un camino de tierra.

En cambio, quienes van desde el Gran Mendoza deben tomar la ruta 40, desviarse hacia Tupungato por la ruta 86 y conectar con la 89 para llegar al Manzano. En menos de dos horas se puede llegar a este destino con aguas cristalinas.