¿Lo sabías? El esfuerzo que hizo Shakira por su ex Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos poco más de una década. De su amor, nacieron Sasha y Milan.

Shakira y Gerard Piqué se conocieron durante la Copa Mundial de Fútbol 2010 cuando ella interpretó Waka Waka, el tema oficial de la competencia. Su relación arrancó en 2011 y no hubo quien no tuviera los ojos puestos en esta pareja.

Si bien no llegaron a casarse, su relación duró más de una década y trajeron al mundo a Milan y Sasha. Sin embargo, el amor no fue suficiente y en junio de 2022 anunciaron su separación. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", expresaron.

La ruptura generó gran repercusión mediática y puso en evidencia los desafíos que enfrentan las relaciones en el ojo público, sobre todo cuando ambas figuras tienen carreras tan intensas y demandantes.

Shakira Shakira y Gerard Piqué El esfuerzo que hizo Shakira por su ex Gerard Piqué Durante su relación, la cantante colombiana hizo el esfuerzo, en honor a su pareja, de aprender y cantar algunos fragmentos de canciones en catalán. De esa manera, demostró una vez más su apertura cultural y su gran versatilidad.

En entrevistas, Shakira reconoció que entiende catalán y que sus hijos con Piqué lo hablaban como lengua materna, ya que crecieron en Barcelona. A ella se la ha visto cantar en catalán en algunos videos caseros.