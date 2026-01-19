Lo que todos recomiendan: para qué sirve mezclar vinagre con cáscara de banana

Existe una fórmula casera recomendada por los expertos en jardinería para nutrir y fortalecer las plantas. Es sencilla y económica. La clave es el vinagre.

La creatividad en el mundo de la jardinería no tiene fin. Los que entienden de plantas saben que muchos desechos orgánicos pueden ser grandes aliados de las macetas. Hay un secreto bien guardado de los expertos con una fórmula infalible con vinagre.

El truco de jardinería Uno de los mejores trucos es la fórmula de vinagre y cáscara de banana. Esta combinación acelera el crecimiento y ayuda a fortalecer la salud de los cultivos.

La efectividad de este truco casero reside en el poder de la banana, ya que su cáscara es una fuente de potasio, fósforo y magnesio para que las plantas den frutos y florezcan. Mientras que el vinagre funciona como un catalizador. La acidez ayuda a la materia orgánica a que se descomponga más rápido. Además, regula el pH.

Paso a paso En primer lugar, colocar las cáscaras de banana picadas en un envase de vidrio limpio. Cubrir los trozos con vinagre y dejar reposar el frasco en un lugar fresco durante 48 horas. El líquido cambiará de color a medida que absorbe los minerales.

Al momento de utilizarlo con las plantas se mezcla el concentrado con agua en partes iguales.