Jardinería: este es el motivo por el que todos ponen arroz crudo en la tierra del limonero

En el mundo de la jardinería hay opciones naturales y económicas para fertilizar la planta y que se mantenga saludable.

Los amantes de la naturaleza y aquellos que trabajan en el mundo de la jardinería saben que es un sueño tener un limonero en el hogar. Más allá de los fertilizantes comerciales efectivos, hay un ingrediente de la alacena que marca la diferencia.

Jardinería: un fertilizante poco conocido El arroz crudo aunque pueda parecer algo inusual actúa como un potente acondicionador del suelo potenciando el crecimiento y la salud de la planta desde la raíz.

Los que entiende de jardín señalan que los granos de arroz en el sustrato de la planta, en este caso del limonero, pueden traer muchos beneficios. Por un lado, oxigenan el suelo porque al degradarse lentamente el cereal evita que la tierra se compacte permitiendo a las raíces respirar mejor.

Esta esa manera correcta de trasplantar un limonero Foto: Shutterstock Jardinería. Fertilizar con arroz tiene beneficios. Por otra parte, el almidón funciona como un “alimento” para las bacterias benéficas del sueño creando así un ecosistema subterráneo más rico. Además, el grano seco controla la humedad absorbiendo los excesos de agua y protegiendo a la planta de pequeños encharcamientos.

Asimismo, con el paso del tiempo el arroz se descompone por completo, convirtiéndose en materia orgánica que nutre la tierra.