Lo que confesó Dani Alves tras salir de la cárcel y su nueva vida lejos del fútbol

El giro espiritual de Dani Alves que sorprendió hasta a sus seguidores. El futbolista intenta cambiar su historia.

Dani Alves encontró un nuevo propósito tras salir de la cárcel. El exfutbolista brasileño decidió cambiar el rumbo de su vida tras vivir uno de los momentos más duros en prisión. Hoy, su fe ocupa el lugar que antes tenía el fútbol.

Dani Alves se entrega a la fe Luego de pasar varios meses en la cárcel de Brians 2 por una acusación de agresión sexual, y tras ser absuelto, el jugador de 42 años se acercó a la Iglesia Elim de Girona, donde participa con frecuencia en los cultos y actividades religiosas. Allí encontró un espacio de paz que asegura haberle devuelto el sentido de la vida.

danialves El exjugador se declara discípulo de Cristo y suele compartir en redes sociales versículos bíblicos e imágenes de contenido espiritual. En su biografía de Instagram se lee una frase que resume su nueva etapa: “Discípulo de Cristo Jesús”.

Durante los servicios en la iglesia, Dani Alves ha tomado la palabra en más de una ocasión. En uno de esos encuentros, afirmó: “Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Hice un pacto con Él”. Sus palabras resonaron entre los asistentes, que lo escuchan ahora no como deportista, sino como alguien que intenta inspirar desde la fe y la superación personal.

El pastor Jimmy Martin, líder de la congregación, lo ha recibido como un miembro más. Los cultos se celebran los martes y domingos, y Dani Alves asiste con frecuencia. En esas reuniones, se lo ve cantar, orar y agradecer por una segunda oportunidad que dice venir "de la mano de Dios".