Llegan los días fríos: consejos clave para cuidar a tus mascotas en casa

Los amigos de cuatro patas también sufren los cambios de temperatura. Algunos recaudos pueden ayudar a proteger a tus mascotas del frío.

La despedida del verano puede afectar a muchas mascotas, sobre todo aquellos perros y gatos con poco pelaje o animales pequeños, cachorros y de edad avanzada. Por eso, traemos algunas recomendaciones para cuidarlos de la mejor manera en los días fríos.

Un lugar cálido para descansar con el frío El primer punto y uno de los más importantes es poder garantizarle a nuestras mascotas un lugar cómodo y protegido del frío para dormir. Para esto no es necesario gastar dinero ni hacer grandes arreglos: lo ideal es conseguir mantas o camas para aislarlos del frío del suelo y además, ubicar este lugar lejos de corrientes de aire o puertas abiertas.

Buena alimentación para perros y gatos Como los humanos, algunos animales necesitan un poco más de energía para mantener la temperatura corporal. En este sentido, se recomienda mantener una alimentación equilibrada respetando las recomendaciones del veterinario que tengan nuestros amigos de cuatro patas. Por supuesto, al igual que en verano, siempre deben tener agua fresca, incluso en invierno, esto es fundamental para su salud.

MASCOTAS LOS PERROS Y EL FRÍO. Foto: SHUTERSTOCK Se debe prestar atención al lugar de descanso, alimentación y los cambios bruscos de temperatura. Foto: SHUTERSTOCK Evitar cambios bruscos en la temperatura Al igual que en los meses de calor, el cambio brusco de temperatura no es recomendable. Si las mascotas salen afuera a pasear, lo ideal es que el regreso al interior sea gradual. Inclusive, en razas más pequeñas o perros ancianos se recomienda usar abrigos especiales cuando las temperaturas son muy bajas.