Limpieza: los trucos caseros más insólitos para dejar el sofá como nuevo

El sofá es uno de los reyes de la casa y de la sala. Pero a su vez es un imán para manchas, migas y suciedad. Es por eso que una limpieza correcta es importante. Existen trucos, algunos insólitos, para dejarlo impecable.

Trucos de limpieza Para el sofá de tela existe un truco insólito que ayudará con la limpieza. Para eso se prepara una mezcla con agua tibia, vinagre blanco y jabón lavaplatos. Luego se humedece un paño y se envuelve alrededor de la tapa de una olla.

La tapa envuelta como si fuera una herramienta de limpieza permitirá aplicar una presión uniforme y profunda logrando que cada rincón y pliegues se limpien sin esfuerzos.

sofa Es posible dejar el sofá impecable con esta limpieza. En el caso de que el sofá tenga manchas de tinta hay un truco también muy valioso. Para eso se calienta un poco de leche entera y se empapa un algodón en ella. Frotar suavemente la mancha de tinta y con la grasa del líquido se disolverá la tinta.

En tanto, para las manchas viejas y difíciles que se adhieren a la fibra el calor puede ser un gran aliado. Se humedece un paño limpio y se coloca sobre la mancha incrustada. Luego pasar la plancha de la ropa caliente sobre el paño por unos segundos. El calor y la humedad aflojarán la suciedad de las fibras.