Limpieza: los trucos caseros infalibles para dejar los muebles de cocina impecables

Con ingredientes de la despensa como vinagre y bicarbonato de sodio se pueden dejar las alacenas relucientes con esta limpieza.

La cocina es el lugar que más se usa en el hogar, por eso es el que más se ensucia y más grasa acumula. En el caso de los muebles y alacenas, existen trucos caseros de limpieza para dejarlos impecables sin recurrir a productos químicos agresivos.

Limpieza En el caso del vinagre, es un ingrediente que corta la gasa y desinfecta sin dañar las superficies de madera o laminado. Se coloca una parte del ingrediente por dos partes de agua tibia o caliente. Luego humedecer un paño de microfibra y frotar las puertas de las alacenas y los cajones.

LIMPIAR En la alacena se guarda la vajilla que usamos a diario Foto: SHUTTERSTOCK Limpieza. La cocina estará reluciente. Foto: SHUTTERSTOCK Otra opción para la grasa incrustada es el bicarbonato de sodio que es un abrasivo suave muy eficaz. Para eso se mezclan dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de agua para formar una pasta. Aplicarla sobre las áreas más sucias y dejar actuar diez minutos. Luego retirar los restos con un paño húmedo.

En el caso de que los muebles sean de madera se puede preparar una mezcla con aceite para nutrir el material. Se coloca una cucharada de aceite vegetal con dos de bicarbonato de sodio. Aplicar la pasta con un paño siguiendo la veta de la madera.