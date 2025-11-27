Limpieza: el truco infalible de los restaurantes para dejar las ollas quemadas como nuevas

Se puede realizar una limpieza sencilla con pasta dental y bicarbonato de sodio para dejarlas relucientes listas para usar.

En los restaurantes las ollas y las sartenes siempre están relucientes siempre a su uso diario. Es que existe un truco de limpieza casero y muy sencillo que las dejará como nuevo permitiendo que se desprenda la suciedad fácilmente.

Limpieza de ollas El truco que manejan los expertos en limpieza revela la clave para dejar las ollas como nuevas, sin esfuerzo y dejando un brillo realmente envidiable.

Este método revolucionario se logra al combinar el poder abrasivo y desengrasante del bicarbonato de sodio con las propiedades de limpieza de la pasta dental y el detergente para lavar platos. La clave está en una técnica de "cocción" que ablanda la suciedad más rebelde.

olla quemada Es posible limpiarlas sin dañarlas. Foto: Fuente: Shutterstock Una limpieza que no falla nunca. Foto: Fuente: Shutterstock Paso a paso Si la olla tiene restos de comida hay que retirarlos. Luego se espolvorea bicarbonato de sodio en el interior de la olla y por fuera en las partes quemadas. Añadir detergente y pasta dental. Luego se coloca dentro de otra olla con agua y se pone a hervir.

Este método de limpieza permitirá ablandar la suciedad, las partes quemadas y la grasa incrustada. Finalmente, retirar la olla y con un estropajo fregar enérgicamente para quitar los residuos. Enjuagar con abundante agua tibia.