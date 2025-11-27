Limpieza: el truco infalible para eliminar el sarro de las canillas y del inodoro

Es posible dejar las griferías y el inodoro libres de sarro con una sencilla limpieza. El vinagre es la clave del éxito.

Mantener el baño impecable es una tarea de limpieza que se realiza a menudo porque es uno de los lugares que más suciedad acumula. Con el uso, el inodoro y las canillas se llenan de sarro. Sin embargo, existe un truco para terminar con este problema.

Limpieza El sarro que se forma en el inodoro y las griferías se genera por la acumulación de minerales en el agua, calcio y magnesio, además de los residuos. Estas sustancias se adhieren a las superficies dando un aspecto de suciedad.

Con este truco de limpieza no es necesario gastar dinero porque se realiza con ingredientes de uso cotidiano: vinagre blanco y agua. Se mezclan los dos líquidos en partes iguales y se rocía la solución con un atomizador.

Elimina el sarro que puede causar mal olor en tu baño Foto: Shutterstock Adiós al sarro con esta limpieza. Foto: Shutterstock Gracias a su acidez, el vinagre puede disolver rápidamente el sarro y facilita su eliminación sin necesidad de frotar por mucho tiempo. Luego tirar la cadena para eliminar los residuos y en el caso de los grifos terminar la limpieza con un paño húmedo.

Otra opción de limpieza para el inodoro es exprimir dos limones y mezclar con sal gruesa. Colocar la mezcla en el inodoro y dejar en reposo durante diez minutos. Frotar las manchas con el cepillo y tirar la cadena para enjuagar.