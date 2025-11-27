Oro gris: el fertilizante natural para revivir las plantas del jardín

La ceniza es una gran aliada para las plantas del jardín. Mezclada con agua despliega todas sus propiedades.

En el jardín hay plantas que necesitan una ayuda extra para estar vigorosas y siempre radiantes. Es por eso que es importante aprovechar algunos desechos comunes para crear un fertilizante que las mantendrá saludables y con floraciones espectaculares.

El elixir para el jardín Para darle un impulso de energía a las plantas sin recurrir a químicos costosos, la solución está en la chimenea o la parrilla: se trata de la ceniza que se produce producto de la combustión de la madera o carbón vegetal. Es un gran aliado para la salud del suelo.

ceniza y madera Ideal para revivir las plantas del jardín. El poder de la ceniza radica en su composición. Es rica en potasio, un macronutriente que es fundamental para la floración y la fructificación para la fortaleza celular y aumenta la tolerancia de la planta a las enfermedades y al estrés hídrico.

Por otra parte, las cenizas de madera ayudan a neutralizar los suelos ácidos y mejora la estructura general del terreno facilitando así la absorción de otros nutrientes.

Preparación La preparación de este fertilizante es muy sencilla. Se necesitará una cucharada sopera de ceniza mezclada con un litro de agua común. Dejar la mezcla en reposo durante 24 horas para que los minerales se puedan disolver completamente.