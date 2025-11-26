Oro marrón para las plantas: el secreto de la abuela en el mundo de la jardinería

Los expertos en jardinería señalan que la canela es una especia que tiene propiedades que ayudan a las plantas.

Jardinería: oro marrón Este polvo marrón es un gran fungicida natural, un enraizador potente y un gran aliado contra las plagas. De alguna manera la canela es la solución para los problemas más comunes que tienen las plantas.

Jardinería. La canela es ideal para plantar esquejes. Foto: Shutterstock La especia es ideal para combatir la enfermedad que se conoce como "mal del talluelo", común en los semilleros que hacen que las plantas jóvenes se marchiten y mueran al nivel del suelo. Se puede espolvorear sobre la base de las semillas o plántulas para crear una barrera natural que inhibe el crecimiento de los hongos.

Por otro lado, se puede aplicar canela sobre el corte o la herida después de podar una planta. Tiene propiedades antimicrobianas que ayudarán a la planta a cerrar sus heridas con rapidez evitando que entren insectos a través del tejido expuesto.

Pero no solo eso, la canela es un gran estimulante del enraizamiento para aquellos que buscan propagar las plantas mediante esquejes. Para eso se humedece ligeramente el extremo del esqueje que se plantará. Luego se cubre con polvo de canela y se planta en el sustrato.