Jardinería: las plantas "indestructibles" para los que se olvidan de regar

Los entendidos de la jardinería señalan que hay plantas que soportan con facilidad la sequía y no requieren de grandes cuidados.

Muchas veces las personas viven apuradas y se olvidan de regar las plantas. Sin embargo, los entendidos de jardinería recomiendan algunas especies que son “indestructibles” porque pueden tolerar sin problemas la falta de agua. Son verdaderas maestras de la supervivencia.

Jardinería En este caso la clave del éxito con estas plantas es la moderación y no la constancia. La mayoría de ellas sufren por exceso de agua más que por su ausencia. Los que tienen una vida agitada pueden optar por alguno de estos ejemplares.

POTUS E.jpg Jardinería. Potus aguante la sequía. Una de las plantas recomendadas es la zamioculca. Es ideal para interiores oscuros y puede soportar la sequía extrema. También es similar la lengua de suegra, que además es una gran purificadora del aire.

La otra planta resistente es el potus. Es de rápido crecimiento y avisa cuando sus hojas tienen sed. Además, también purifica el aire eliminando las toxinas presentes en el ambiente.

Por último, los cactus y las suculentas, que almacenan agua, son ideales para los que no tienen tiempo de regar o se olvidan. Solamente necesitan agua de manera esporádica.