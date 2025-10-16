Limpieza: el truco infalible para que las mascotas no orinen en tu hogar

Es posible preparar un repelente natural contra la orina de las mascotas. El vinagre es la clave. Además se recomienda una limpieza con ese ingrediente.

El mejor truco para que no orinen dentro del hogar. Foto: Archivo

La orina de las mascotas en el interior del hogar puede volverse un verdadero dolor de cabeza para muchos. Lo cierto es que además de realizar una limpieza diaria por este problema, existen trucos caseros para evitar que esto suceda.

Limpieza y ahuyentador Además de realizar una limpieza con vinagre y agua para terminar con el mal olor de la orina se puede preparar una mezcla casera para que los gatos y perros no hagan más sus necesidades dentro del hogar.

El olor a orina de las mascotas ya no será un problema en el hogar Foto: SHUTTERSTOCK Limpieza. El vinagre es clave para repeler a las mascotas. Foto: SHUTTERSTOCK La clave está en el olfato porque las mascotas odian algunos aromas que tienen los ingredientes naturales y se pueden usar para que no orinen más dentro. Se puede preparar un potente ahuyentador sin generarles ningún daño para su salud.

Para eso hay que preparar un repelente aromático mezclando hojas frescas de laurel, romero seco también fresco, vinagre blanco y agua. Se introduce todo en una botella con atomizador y se deja en reposo una hora para que se concentren los aromas.

Después hay que colar el líquido y rociar generosamente en los lugares donde los animales suelen orinar para que no vuelvan a marcar el territorio. El fuerte aroma actuará como un gran ahuyentador de las mascotas.