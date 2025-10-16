Presenta:

Limpieza: el truco infalible para limpiar las bombillas y el termo

Es posible eliminar la suciedad incrustada y el sarro con una limpieza usando vinagre y bicarbonato de sodio. En simples pasos quedarán impecables.

Agus Ruiz

Quedarán impecables con este truco. Fuente: Freepik.

Cuando se trata de limpieza, hay aliados económicos que potencian su fuerza para dejar todo impecable. En el caso de las bombillas y el termo se pueden limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio. En simples pasos quedarán impecables.

Limpieza sencilla

En el caso del termo que generalmente acumula sarro y malos olores, se recomienda llenar tres cuartas partes con agua caliente y añadir el resto de vinagre de alcohol. Tapar y dejar en reposo durante toda la noche.

Transcurrido el tiempo se usa un cepillo para botellas o un cepillo de dientes frotando bien el interior. Enjuagar con agua limpiar hasta que se vaya el olor a vinagre.

Los termos están fabricados con niveles excecivos de cobre, magnesio y níquel.
Es posible quitar el sarro con esta limpieza.

Mientras que en el caso de las bombillas, que acumulan suciedad oculta, hay que ponerlas a hervir media hora con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Esto hará que se desprendan todo los restos. Luego limpiar con un cepillo para bombillas y finalmente enjuagar bien.

Por último, en el caso de la jarra eléctrica se coloca medio litro de agua y el resto de vinagre. Se pone a hervir al menos dos veces y se deja reposar media hora. Cepillar las paredes y enjuagar con agua limpia.

limpieza jarra eléctrica.jpg
Adi&oacute;s al sarro con este truco.

