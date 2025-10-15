Limpieza: el truco infalible para lavar las cortinas de tela

Se puede realizar una limpieza sencilla en la lavadora usando vinagre como añadido estrella para desinfectar y suavizar.

Las cortinas, especialmente las blancas, tienden a ensuciarse con polvo y acumular manchas por estar en lugares donde circula gente todo el tiempo. Existe un truco de limpieza para dejarlas impecables en simples pasos. Solo se necesitan unos pocos ingredientes.

Limpieza de cortinas En primer lugar, para la limpieza se recomienda sacudir o aspirar las cortinas regularmente para que el polvo no se incruste. Siempre hay que leer la etiqueta de cuidado. Las de algodón son aptas para la lavadora, pero hay otras telas que no.

Antes de introducirlas en la lavadora hay que retirar los ganchos y colocarlas dentro de una bolsa de red para poder proteger el tejido durante la limpieza. El lavado debe ser con agua fría y con un jabón suave en escamas.

Pero sin dudas que el gran truco es el uso del vinagre de limpieza. Se añade un chorrito de este ingrediente en el cajetín donde va el suavizante. Esto ayudará a suavizar y a desinfectar las cortinas.

Por último, el centrifugado debe realizarse con el mínimo de revoluciones para evitar arrugas. Una vez realizada la limpieza deben colgarse de inmediato para que no se arruguen.