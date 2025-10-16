Jardinería: los trucos caseros para revivir las plantas que están en problemas
Es posible devolverle la vida a las plantas con sencillos consejos de los expertos en jardinería y con pocos ingredientes caseros.
En algunas ocasiones las plantas se ven decaídas y con las hojas debilitadas. Los que están en el mundo de la jardinería recomiendan algunos trucos para ayudarlas a que revivan y se llenen de flores. Solamente se necesitan algunos ingredientes.
Jardinería: una ayuda para las plantas
Con estos trucos se puede crear un elixir rico en nutrientes. En primer lugar hay que detectar el problema. Si las hojas están amarillas es por un déficit de hierro, si las raíces están podridas es porque falta oxígeno.
En cambio cuando se caen las hojas de las plantas es porque está faltando nitrógeno, los tallos débiles significan falta de potasio y hay falta de fósforo si no están floreciendo.
Solamente se necesita una receta que funcionará como un revitalizante universal para ayudar a las plantas. Para eso se necesitará soya remojada, arroz remojado, cebolla picada, 20 ml de vinagre blanco y agua.
Todos estos ingredientes deberán mezclarse en una maceta vacía y se cubre con una bolsa o con un trapo. Dejar fermentar durante tres días y obtendrán un preparado rico en nutrientes para las plantas.
Para aplicarlo, hay que diluirlo en agua de riego una vez al mes. También se puede usar con un atomizador para mantener las hojas de las plantas sanas y fuertes.