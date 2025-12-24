Limpieza: el truco casero infalible con cebolla para dejar la parrilla impecable

La limpieza de la parrilla puede ser mucho más sencilla de lo que se cree. Cebolla y papel de aluminio son la clave del éxito.

Después de un buen asado es importante realizar una limpieza de la parrilla para dejarla en condiciones. Existe una manera sencilla sin tener que recurrir a los cepillos de alambre que con el tiempo se desgastan. Una verdura es la clave.

Limpieza de la parrilla Después del asado las barras de la parrilla quedan con restos carbonizados y grasa pegada que son un verdadero desafío de limpieza. Sin embargo, con un truco casero y económico quedará impecable.

Lo que se necesitará es una cebolla y papel de aluminio que serán los aliados de esta limpieza para luchar contra la grasa incrustada.

Gemini_Generated_Image_90lxw990lxw990lx Limpieza. Un truco casero que nadie conoce. Fuente: IA Gemini. En primer lugar, se recomienda hacer el trabajo cuando la parrilla conserve un poco de calor porque ayudará a ablandar la grasa. Luego formar una bola de aluminio y frotar sobre las barras. Los restos de comida comenzarán a desprenderse

Finalmente, el toque mágico se le da con la cebolla. En este caso se corta por la mitad y con un tenedor, pinchar por la parte de atrás para usarla como mango. Luego, frotar la superficie cortada de la cebolla directamente sobre las barras de la parrilla. El jugo, con sus propiedades ácidas, actuará como un desengrasante natural, ayudando a aflojar los últimos residuos y aportando un ligero brillo.