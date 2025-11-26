Lavar el pollo: el error de cocina que triplica el riesgo de infección grave

Alerta de salud, por qué jamás debes lavar el pollo crudo antes de cocinar. Peligro en tu fregadero. La bacteria que se esparce cuando limpias el pollo.

Existe un hábito de cocina sumamente extendido que, contra todos los pronósticos, atenta contra tu salud. Lavar el pollo crudo antes de llevarlo al fuego es un error que los expertos ruegan que detengas. Esta acción simple triplica el riesgo de infección.

Lavar el pollo, para qué La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC lo prohíben de forma expresa. El motivo principal no es complejo de entender para la ciencia. Al poner el pollo bajo el grifo de agua, las bacterias no desaparecerán.

Lo que ocurre es que el chorro de agua provoca una dispersión del peligro. Las gotas de líquido contaminan salpican las superficies aledañas y utensilios. Esto aumenta de forma innecesaria el riesgo de contaminación cruzada en la cocina. Es decir, las bacterias terminan en más sitios de los que estaban antes.

El patógeno más temido en estos casos es la bacteria Campylobacter . Este microorganismo es el responsable de causar intoxicaciones alimentarias serias. Las salpicaduras viajan a la encimera, al fregadero o a los cuchillos cercanos. Estos elementos, sin una limpieza profunda posterior, quedan infectados.

La realidad es que el agua no tiene el poder de eliminar estas bacterias. La única manera real de desinfectar el pollo es a través de la cocción adecuada. El calor que genera el fuego es el verdadero agente destructor de los patógenos. Olvídate del chorro y concéntrate en la temperatura interna del pollo.