Las mechas que mejor disimulan las canas y están en tendencia
Elegir el tipo de mechas depende del tono base y del nivel de canas. Con el cuidado adecuado, el color dura más y el cabello se ve saludable.
Las canas ya no se esconden como antes, pero muchas personas buscan formas de suavizarlas sin teñir todo el cabello. Las mechas son una de las opciones más elegidas. Permiten mezclar tonos y lograr un efecto natural. Además, requieren menos mantenimiento que un color completo.
Mechas que disimulan canas
El balayage invertido gana terreno. A diferencia del clásico, oscurece raíces y deja luz en medios y puntas. Esto ayuda a integrar las canas sin contraste fuerte. Para mantener el color, se recomienda usar champú sin sulfatos, ya que evita el desgaste rápido del tono.
Las lowlights son otra opción. Consisten en agregar mechones más oscuros para dar profundidad. Así, las canas se mezclan mejor con el resto del cabello. Evitar el lavado diario ayuda a que el color dure más y mantenga su intensidad por más tiempo.
Las babylights rubias ofrecen un efecto suave. Son mechones finos que imitan reflejos naturales. Funcionan bien en cabellos claros o castaños. Para conservar el brillo, se aconseja aplicar mascarillas hidratantes una vez por semana, ya que el cabello con mechas necesita más cuidado.
El melting bronde mezcla tonos castaños y rubios sin cortes marcados. Este estilo crea una transición suave que disimula las canas. El uso de champú matizante ayuda a mantener el equilibrio del color y evita tonos amarillos no deseados con el paso de las semanas.
El dark balayage es ideal para quienes prefieren tonos oscuros. Aporta dimensión sin perder profundidad. Para que el color no se vea apagado, es importante hidratar las puntas con aceites capilares. Esto mejora el aspecto general del cabello.
Las mechas ombré siguen vigentes. Generan un degradado desde la raíz hasta las puntas. Para mantener el acabado luminoso, se recomienda retocar con gloss de color cada cierto tiempo, lo que revive el brillo sin necesidad de un teñido completo.