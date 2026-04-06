Las mechas que mejor disimulan las canas y están en tendencia

Elegir el tipo de mechas depende del tono base y del nivel de canas. Con el cuidado adecuado, el color dura más y el cabello se ve saludable.

Las canas ya no se esconden como antes, pero muchas personas buscan formas de suavizarlas sin teñir todo el cabello. Las mechas son una de las opciones más elegidas. Permiten mezclar tonos y lograr un efecto natural. Además, requieren menos mantenimiento que un color completo.

Mechas que disimulan canas El balayage invertido gana terreno. A diferencia del clásico, oscurece raíces y deja luz en medios y puntas. Esto ayuda a integrar las canas sin contraste fuerte. Para mantener el color, se recomienda usar champú sin sulfatos, ya que evita el desgaste rápido del tono.

canas Las lowlights son otra opción. Consisten en agregar mechones más oscuros para dar profundidad. Así, las canas se mezclan mejor con el resto del cabello. Evitar el lavado diario ayuda a que el color dure más y mantenga su intensidad por más tiempo.

canas Las babylights rubias ofrecen un efecto suave. Son mechones finos que imitan reflejos naturales. Funcionan bien en cabellos claros o castaños. Para conservar el brillo, se aconseja aplicar mascarillas hidratantes una vez por semana, ya que el cabello con mechas necesita más cuidado.

canas El melting bronde mezcla tonos castaños y rubios sin cortes marcados. Este estilo crea una transición suave que disimula las canas. El uso de champú matizante ayuda a mantener el equilibrio del color y evita tonos amarillos no deseados con el paso de las semanas.