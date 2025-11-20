Las favoritas del Miss Universo 2025: quién se llevará la corona

La gala ya calienta motores. La edición de Miss Universo 2025 promete ser un evento lleno de glamour y competencia. Varios países ya destacan por la fuerza y el carisma de sus representantes. La expectativa crece en torno a las candidatas que ocupan los primeros lugares en los pronósticos de la prensa especializada. Solo una se llevará la corona .

El cuadro de las candidatas más sobresalientes, según las predicciones iniciales, está integrado por una poderosa selección de países. Tailandia y Venezuela lideran los pronósticos con representantes que combinan elegancia y preparación escénica. Ambas naciones siempre envían contendientes fuertes que aspiran a lo más alto de la competencia internacional de belleza.

México también se ubica firmemente en este grupo de favoritos, gracias a una representante que irradia gran confianza. Ecuador y Argentina suman sus nombres al top con mujeres que han tenido una preparación exhaustiva. Finalmente, Guadalupe se integra a este listado con un perfil que ha llamado la atención de los observadores.

La representante de Tailandia es reconocida por su disciplina en la pasarela. Su manejo escénico es casi perfecto, lo que le otorga una ventaja considerable en las rondas de traje de noche. Su carisma natural y su trabajo social la colocando como una de las concursantes con mayor seguimiento en redes sociales.

Venezuela, conocida como la "fábrica de reinas", presenta una candidata con una figura impecable y una oratoria muy bien desarrollada. La preparación integral de la representante venezolana es un factor que su equipo de coaching sabe explotar. Es una concursante que genera consenso entre los expertos del concurso.

argentinamiss

La concursante mexicana impacta por su belleza y su fuerte conexión con la audiencia. Su historia personal y su plataforma social resuenan con la nueva dirección del certamen, que valora el empoderamiento femenino. México ha demostrado tener una candidata que es más que un rostro bonito; es un líder.

Guadalupe @ophelymezinooff

Belleza latina

Ecuador llega con un representante que sorprende por su frescura y su inteligencia en las entrevistas. Su participación en las actividades preliminares ha sido impecable, mostrando una gran solidez en cada aparición pública. Su desempeño en el segmento de preguntas y respuestas es algo que promete ser determinante.

Argentina y Guadalupe aportan ese toque de diversidad y sorpresa al grupo de favoritos. Ambas candidatas, si bien no tienen la misma presión mediática inicial, cuentan con cualidades que las hacen impredecibles y peligrosas para la corona.