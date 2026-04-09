Las cortinas de siempre ya no van más: así se transforman las ventanas

Chau cortinas: las opciones que todos están usando en sus casas. Lo nuevo en decoración de ventanas que arrasa este año.

Se terminó lo de siempre. Las cortinas clásicas pierden lugar. Hoy se buscan opciones más simples, livianas y fáciles de mantener. La decoración cambia y las ventanas pasan a ser protagonistas. No se trata solo de cubrir la luz, sino de sumar estilo, textura y algo más cálido.

Chau cortinas: decoración de ventanas Las nuevas tendencias apuntan a soluciones prácticas que también decoran. Ya no alcanza con tapar la luz. Ahora se busca equilibrio entre privacidad, diseño y entrada de luz natural. Este cambio se ve en casas, departamentos y espacios pequeños donde cada detalle cuenta.

cortinas Los paneles japoneses ganan terreno por su diseño limpio. Se deslizan hacia los lados y ocupan poco espacio visual. Funcionan bien en ambientes modernos y ordenados. Además, permiten dividir espacios sin recargar el lugar. Son una opción elegida en livings y oficinas en casa.

cortinas Las cortinas roller siguen en crecimiento. Su sistema es simple y su mantenimiento también. Se adaptan a distintos estilos y permiten regular la luz con precisión. Existen modelos blackout para oscurecer por completo y otros translúcidos que dejan pasar claridad sin perder privacidad.

cortinas Los visillos livianos vuelven con fuerza. Su tela fina deja entrar la luz y genera un ambiente más cálido. Son ideales para dormitorios o espacios donde se busca calma. No bloquean por completo, pero sí suavizan la vista desde el exterior.