Las canas llegan antes si no haces esto todos los días

El hábito de 5 minutos que frena las canas antes de tiempo. Tu cabello revela si tienes un nutriente que te falta.

Las canas no son solo una cuestión de edad. El estrés crónico, la falta de hidratación y la carencia de minerales esenciales aceleran todos los días la pérdida de pigmentación capilar. Estudios publicados en revistas de dermatología señalan que el 40% de las personas con canas prematuras presenta déficit de magnesio y potasio.

Las canas tienen causas que el cuerpo avisa con tiempo El magnesio y el potasio son la base que falta.Estos dos minerales participan en la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello. Alimentos como el plátano, las espinacas, el aguacate y las almendras los aportan de forma directa. Una alimentación pobre en vegetales es, en muchos casos, el primer paso hacia las canas tempranas.

Con este truco casero eliminarás tus canas. Foto: Shutterstock Previene las canas. Foto: Shutterstock La deshidratación ataca primero al cuero cabelludo. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, los tejidos menos vitales son los primeros en sufrirlo. El folículo capilar está en esa lista. La recomendación es consumir entre 2 y 2.5 litros de agua al día. Un cuero cabelludo seco envejece más rápido.

El ejercicio activa lo que las cremas no logran. La actividad física regular mejora la circulación en el cuero cabelludo. Más sangre en esa zona significa más oxígeno y más nutrientes llegando a los folículos. Treinta minutos de caminata intensa o trote, cinco días a la semana, impactan en la salud del cabello.

La respiración profunda reduce el cortisol, el enemigo del cabello. El estrés eleva el cortisol. El cortisol inhibe la melanogénesis, el proceso que produce el color del cabello. La respiración diafragmática lenta, practicada 10 minutos al día, reduce los niveles de cortisol entre un 15% y un 20% según investigaciones de la Universidad de Harvard.